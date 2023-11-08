Трое иностранцев избили участника спецоперации

Сотрудники Следственного комитета России возбудили уголовное дело по факту хулиганства после избиения местного жителя в Смоленской области в начале лета 2023 года. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России.

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Отмечается, что фигурантами стали двое уроженцев Армении и один гражданин Таджикистана, их заключили под стражу. В результате нападения пострадал офицер и участник спецоперации России на Украине.

Ранее вокалиста шансон-группы «БумеR» Игоря Кулинича избили в Москве. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:Уголовное ДелоСпецоперацияИзбиение

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