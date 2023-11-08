Трое иностранцев избили участника спецоперации
Сотрудники Следственного комитета России возбудили уголовное дело по факту хулиганства после избиения местного жителя в Смоленской области в начале лета 2023 года. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России.
Отмечается, что фигурантами стали двое уроженцев Армении и один гражданин Таджикистана, их заключили под стражу. В результате нападения пострадал офицер и участник спецоперации России на Украине.
Ранее вокалиста шансон-группы «БумеR» Игоря Кулинича избили в Москве. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ЕС выдвинул Украине четыре условия для начала переговоров о членстве
- Трое иностранцев избили участника спецоперации
- Хуситы заявили об уничтожении американского беспилотника MQ-9
- Российского чиновника обвинили в халатности после гибели ребенка под Тулой
- В Подмосковье трех лже-полицейских задержали за вымогательство
- USAID: у США не осталось средств для прямой бюджетной помощи Украине
- Пермские власти не будут регистрировать рекорд подтянувшейся с бутылью девочки
- Путин подписал указ об обмене замороженных активов россиян
- Актёр Патрик Демпси стал самым сексуальным мужчиной 2023 года
- Цена нефти Brent впервые с 21 июля опустилась ниже 80 долларов за баррель
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru