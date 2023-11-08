Трое иностранцев избили участника спецоперации

Отмечается, что фигурантами стали двое уроженцев Армении и один гражданин Таджикистана, их заключили под стражу. В результате нападения пострадал офицер и участник спецоперации России на Украине.

Ранее вокалиста шансон-группы «БумеR» Игоря Кулинича избили в Москве. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

