В Москве из-за пожара эвакуируют постояльцев гостиницы Holiday Taganskyна
7 января 202404:28
В московском отеле Holiday Taganskyна произошел пожар, сообщает Telegram-канал Mash.
Огонь вспыхнул на третьем этаже. Постояльцев эвакуируют. Спасатели запросили дополнительные машины для тушения.
О пострадавших ничего неизвестно.
Ранее при пожаре в московской высотке погиб человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru