В Москве из-за пожара эвакуируют постояльцев гостиницы Holiday Taganskyна

В московском отеле Holiday Taganskyна произошел пожар, сообщает Telegram-канал Mash.

Собянин заявил о пожаре на подстанции на северо-востоке Москвы

Огонь вспыхнул на третьем этаже. Постояльцев эвакуируют. Спасатели запросили дополнительные машины для тушения.

О пострадавших ничего неизвестно.

Ранее при пожаре в московской высотке погиб человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ОтелиМоскваПожары

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