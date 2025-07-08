Голикова: Число отказавшихся от абортов женщин выросло до 25%
Число женщин в России, отказавшихся от аборта, в 2024 году увеличилось почти до четверти. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.
«Доля тех, кто отказался от прерывания беременности, возросла почти до 25%», - указала зампред правительства.
По ее словам, этого пока недостаточно, власти продолжат работу в этом направлении. Голикова подчеркнула, что в прошлом году было сохранено около 42 тысячи рождений. При этом в стране увеличилось число людей, которые прибегли к процедуре ЭКО: за последние пять лет количество таких манипуляций выросло на 27%, до почти 129 тысяч.
Ранее в Минздраве рассказали, что в 2024 году количество прерываний беременности снизилось до около 335 тысяч случаев, напоминает RT.
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