Голикова: Число отказавшихся от абортов женщин выросло до 25%

Число женщин в России, отказавшихся от аборта, в 2024 году увеличилось почти до четверти. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

«Доля тех, кто отказался от прерывания беременности, возросла почти до 25%», - указала зампред правительства.

По ее словам, этого пока недостаточно, власти продолжат работу в этом направлении. Голикова подчеркнула, что в прошлом году было сохранено около 42 тысячи рождений. При этом в стране увеличилось число людей, которые прибегли к процедуре ЭКО: за последние пять лет количество таких манипуляций выросло на 27%, до почти 129 тысяч.

Ранее в Минздраве рассказали, что в 2024 году количество прерываний беременности снизилось до около 335 тысяч случаев, напоминает RT.

