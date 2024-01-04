Собянин заявил о пожаре на подстанции на северо-востоке Москвы

По его словам, это привело к нарушению энергоснабжения ряда зданий, часть из них перевели на резервную схему.

«Экстренные службы оперативно справились с ликвидацией возгорания. Для полного восстановления электро- и теплоснабжения создан оперативный штаб, к работе привлечены все городские службы», - написал градоначальник.

Он также добавил, что жители затронутых аварией домов получают всю необходимую помощь.

Ранее в СМИ появилась информация о возгорании трансформатора в Высоковольтном проезде, дом 1/39, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Пожару присвоили ранг 1-БИС.

