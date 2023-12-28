СМИ: При пожаре в московской высотке погиб человек

Собеседник агентства уточнил, что инцидент произошёл на Алтуфьевском шоссе. По его словам, пострадали восемь человек, которые надышались угарным газом.

Источник добавил, что пожарные спасли из горящего здания 17 человек.

Ранее директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Сергей Воронов заявил, что в новогодние каникулы в России пожары происходят каждые две минуты, гибнут люди, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

