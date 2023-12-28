СМИ: При пожаре в московской высотке погиб человек

Пожар, произошедший в 25-этажном жилом доме на северо-востоке Москвы, унёс жизнь одного человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

Бабушка и два двухлетних ребёнка погибли в Омске при пожаре из-за гирлянды

Собеседник агентства уточнил, что инцидент произошёл на Алтуфьевском шоссе. По его словам, пострадали восемь человек, которые надышались угарным газом.

Источник добавил, что пожарные спасли из горящего здания 17 человек.

Ранее директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Сергей Воронов заявил, что в новогодние каникулы в России пожары происходят каждые две минуты, гибнут люди, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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