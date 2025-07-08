Фон дер Ляйен потребовала от Китая ограничить сотрудничество с РФ
8 июля 202514:27
Пекин де-факто поддерживает Москву, её военную экономику и спецоперацию. Об этом на сессии Европарламента в Страсбурге заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
По её словам, отношение Китая к украинскому конфликту «станет определяющим фактором для отношений» с Евросоюзом.
«Неограниченная поддержка Китаем России создает повышенную нестабильность и подрывает безопасность в Европе», - добавила Урсула фон дер Ляйен.
Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС работает над новыми санкциями для оказания давления на Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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