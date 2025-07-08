Росфинмониторинг в 2024 году включил 80 организаций в перечень экстремистских
8 июля 202514:04
В 2024 году в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга были внесены 3 165 физических лиц и 80 организаций. Об этом говорится в отчёте ведомства.
Отмечается, что были заморожены активы данных фигурантов на 245 млн рублей.
«По состоянию на 31 декабря 2024 года в перечень... были включены сведения в отношении более 16 тысяч физических лиц и свыше 800 организаций», - говорится в документе.
Ранее Росфинмониторинг обновил список террористов и экстремистов, включив в него поэтессу Веру Полозкову, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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