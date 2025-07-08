Росфинмониторинг в 2024 году включил 80 организаций в перечень экстремистских

В 2024 году в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга были внесены 3 165 физических лиц и 80 организаций. Об этом говорится в отчёте ведомства.

С 1 июня Росфинмониторинг сможет приостанавливать подозрительные переводы

Отмечается, что были заморожены активы данных фигурантов на 245 млн рублей.

«По состоянию на 31 декабря 2024 года в перечень... были включены сведения в отношении более 16 тысяч физических лиц и свыше 800 организаций», - говорится в документе.

Ранее Росфинмониторинг обновил список террористов и экстремистов, включив в него поэтессу Веру Полозкову, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Павел Черемисин
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