«Трагическая информация»: В Кремле отреагировали на самоубийство Старовойта

Ранее стало известно, что Старовойта отправили в отставку. В тот же день тело экс-министра обнаружили в его автомобиле в подмосковном Одинцовском городском округе. В Следственном комитете назвали основной версией смерти чиновника самоубийство, пишет RT.

По словам Пескова, Путину было «незамедлительно доложено» о смерти экс-министра.

«Я не хотел бы ничего комментировать на эту тему. Информация такого рода всегда трагическая», - подчеркнул пресс-секретарь.

Песков добавил, что случившееся шокировало Кремль.

