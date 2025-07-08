«Трагическая информация»: В Кремле отреагировали на самоубийство Старовойта

Президенту Владимиру Путину доложили о смерти бывшего министра транспорта Романа Старовойта. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Отставка и смерть: Почему экс-министр транспорта Старовойт совершил самоубийство

Ранее стало известно, что Старовойта отправили в отставку. В тот же день тело экс-министра обнаружили в его автомобиле в подмосковном Одинцовском городском округе. В Следственном комитете назвали основной версией смерти чиновника самоубийство, пишет RT.

По словам Пескова, Путину было «незамедлительно доложено» о смерти экс-министра.

«Я не хотел бы ничего комментировать на эту тему. Информация такого рода всегда трагическая», - подчеркнул пресс-секретарь.

Песков добавил, что случившееся шокировало Кремль.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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