«Трагическая информация»: В Кремле отреагировали на самоубийство Старовойта
Президенту Владимиру Путину доложили о смерти бывшего министра транспорта Романа Старовойта. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее стало известно, что Старовойта отправили в отставку. В тот же день тело экс-министра обнаружили в его автомобиле в подмосковном Одинцовском городском округе. В Следственном комитете назвали основной версией смерти чиновника самоубийство, пишет RT.
По словам Пескова, Путину было «незамедлительно доложено» о смерти экс-министра.
«Я не хотел бы ничего комментировать на эту тему. Информация такого рода всегда трагическая», - подчеркнул пресс-секретарь.
Песков добавил, что случившееся шокировало Кремль.
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