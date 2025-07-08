Песков допустил, что список недружественных стран могут пересмотреть

Россия может пересмотреть список недружественных государств. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, перечень недружественных стран - «это не догма».

«Страна является недружественной до тех пор, пока она предпринимает недружественные действия в отношении нашей страны», - указал представитель Кремля.

Ранее Дмитрий Песков назвал недружественным и враждебно настроенным государством Литву, посчитав, что республика имеет территориальные притязания к России.

