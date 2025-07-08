На юге Казахстана зафиксировали землетрясение магнитудой 4,7

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Жамбылской области на юге Казахстана. Об этом заявил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Толчки зарегистрировали в 16 км от населенного пункта Луговой, и в 126 км от административного центра региона Тараза, близ границы с Киргизией. Очаг землетрясения находился на глубине 8 км.

МЧС Казахстана подтвердило, что зафиксировало сейсмособытие. Данных о разрушениях или жертвах не приводится.

Ранее землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Тихом океане близ южных Курил.

