На юге Казахстана зафиксировали землетрясение магнитудой 4,7
8 июля 202512:59
Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Жамбылской области на юге Казахстана. Об этом заявил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Толчки зарегистрировали в 16 км от населенного пункта Луговой, и в 126 км от административного центра региона Тараза, близ границы с Киргизией. Очаг землетрясения находился на глубине 8 км.
МЧС Казахстана подтвердило, что зафиксировало сейсмособытие. Данных о разрушениях или жертвах не приводится.
Ранее землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Тихом океане близ южных Курил.
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