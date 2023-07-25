В Москве из окна девятого этажа выпала голая девушка

В Москве из окна девятого этажа в Чертаново выпала голая девушка. Кадры с места происшествия опубликовал Telegram-канал SHOT.

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Отмечается, что перед падением очевидцы слышали мужской и женский крик из окна, откуда выпала девушка. Она выжила, врачи диагностировали у пострадавшей открытые переломы ног.

По информации SHOT, они выпивали с прошлого вечера. Мужчину держал выпавшую за штаны, пока она курила. В какой-то момент они стянулись, и девушка вывалилась из окна.

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ФОТО: РИА Новости
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