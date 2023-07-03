Сын Михаила Ефремова пришел в себя после нескольких дней комы

Сын артиста Михаила Ефремова Николай очнулся после нескольких дней пребывания в коме и на аппарате ИВЛ. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

СМИ: В Москве из окна выпала вице-президент Локо-банка

Сообщается, что к Ефремову-младшему вернулась речь, он может есть и идет на поправку после падения из окна третьего этажа. Состояние 31-летнего актера улучшилось.

Ранее сообщалось, что Ефремова-младшего сняли с аппарата ИВЛ. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:АктерБольницаКомаПроисшествия

Горячие новости

Все новости

партнеры