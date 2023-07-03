Сын Михаила Ефремова пришел в себя после нескольких дней комы

Сообщается, что к Ефремову-младшему вернулась речь, он может есть и идет на поправку после падения из окна третьего этажа. Состояние 31-летнего актера улучшилось.

Ранее сообщалось, что Ефремова-младшего сняли с аппарата ИВЛ. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

