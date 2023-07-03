Сын Михаила Ефремова пришел в себя после нескольких дней комы
3 июля 202321:06
Сын артиста Михаила Ефремова Николай очнулся после нескольких дней пребывания в коме и на аппарате ИВЛ. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
Сообщается, что к Ефремову-младшему вернулась речь, он может есть и идет на поправку после падения из окна третьего этажа. Состояние 31-летнего актера улучшилось.
Ранее сообщалось, что Ефремова-младшего сняли с аппарата ИВЛ. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru