В Москве из МГУ пропала картина XIX века

Более тысячи рабочих мест создадут в трех новых корпусах технополиса «Москва» Столичная компания за полгода увеличила на 31% выпуск препаратов для терапии ВИЧ Новые поощрения ждут москвичей - избирателей в рамках «Миллиона призов» Строительство комплекса МГТУ им. Баумана вышло на финишную прямую Картину Лагорио «Бурное море» украли из МГУ