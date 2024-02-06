В Москве из МГУ пропала картина XIX века

Сотрудники правопорядка приступили к проверке после исчезновения картины Льва Лагорио на геофаке МГУ в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники.

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Агентство уточняет, что проверка началась после обращения сотрудницы факультета в полицию. Она заметила пропажу картины «Бурное море», которая висела в кабинете здания на Ленинских горах.

По словам источника, предварительная стоимость картины превышает 300 тысяч рублей.

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ФОТО: РИА Новости
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