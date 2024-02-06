В Москве из МГУ пропала картина XIX века
6 февраля 202416:13
Сотрудники правопорядка приступили к проверке после исчезновения картины Льва Лагорио на геофаке МГУ в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники.
Агентство уточняет, что проверка началась после обращения сотрудницы факультета в полицию. Она заметила пропажу картины «Бурное море», которая висела в кабинете здания на Ленинских горах.
По словам источника, предварительная стоимость картины превышает 300 тысяч рублей.
Ранее в Великобритании украли дорожный знак с новыми граффити Бэнкси, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Прилетевшего в США без паспорта россиянина депортируют
- Новак: Россия нарастит выпуск дизтоплива к 2030 году на 30 млн тонн
- СМИ: В Москве мошенники похитили у отставного генерала почти 50 млн рублей
- СМИ: Два московских вуза закрыли на карантин из-за кори
- СМИ: Полиция возбудила уголовное дело после попытки похищения Бьянки
- Количество активных гаджетов Apple достигло 2,2 миллиарда
- СМИ: Кабина лифта раздавила электрику голову в Санкт-Петербурге
- Экспорт российского газа по трубопроводам в прошлом году снизился на треть
- В Дагестане закрылись на карантин 45 школ и детских садов из-за гриппа и ОРВИ
- Автозавод «Москвич» в 2023 году выпустил более 30 тысяч машин
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru