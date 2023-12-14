У пианиста Михаила Плетнева украли рояль за 12 миллионов рублей

По данным СМИ, музыкальный инструмент стоит больше 12 миллионов рублей и был изготовлен в Японии специально для маэстро.

Правоохранители в полутора километрах обнаружили грузовик, в котором перевозили рояль музыканта. Позже нашли и сам инструмент, он был на складе недалеко от Палермо. По предварительным данным, рояль сломан.

Ранее стало известно, что грабители проникли в дом голливудской звезды Киану Ривза в Лос-Анджелесе и украли оттуда оружие, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

