У пианиста Михаила Плетнева украли рояль за 12 миллионов рублей

У пианиста и дирижера Михаила Плетнева украли рояль Shigeru Kawai по дороге в Палермо, пишет Telegram-канал Mash.

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По данным СМИ, музыкальный инструмент стоит больше 12 миллионов рублей и был изготовлен в Японии специально для маэстро.

Правоохранители в полутора километрах обнаружили грузовик, в котором перевозили рояль музыканта. Позже нашли и сам инструмент, он был на складе недалеко от Палермо. По предварительным данным, рояль сломан.

Ранее стало известно, что грабители проникли в дом голливудской звезды Киану Ривза в Лос-Анджелесе и украли оттуда оружие, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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