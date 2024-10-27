В Москве госпитализировали зампосла Великобритании в РФ
В Москве госпитализировали заместителя посла Великобритании в России Томаса Додда. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По данным источника, он был доставлен в больницу рано утром 27 октября в связи с плохим самочувствием. Отмечается, что у дипломата диагностировали компрессионный стеноз чревного ствола. Известно, что подобные заболевания являются одной из основных причин болезни, вызываемой нарушением кровоснабжения органов пищеварения.
В настоящий момент его обследуют врачи. Жизни Додда ничего не угрожает.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Москве скончался посол Гондураса Эльвир Сальгадо.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru