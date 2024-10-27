Путин прокомментировал разрешение Запада об ударах по РФ

В Кремле надеются, что на Западе услышали предостережения Москвы о последствиях разрешения Киеву наносить удары вглубь РФ. Об этом российский президент Владимир Путин заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину. Соответствующее видео опубликовано в его Telegram-канале.

Глава государства также заметил, что ВСУ не могут применять дальнобойное оружие без помощи Запада в космической разведке и целеуказании.

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До этого президент России заявил о прямом участии военных НАТО в зоне конфликта на Украине. Российский лидер подчеркнул, что альянс не только готовит украинских бойцов, но и помогает наносить удары по территории России дальнобойным оружием.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия не намерена делать каких-либо уступок в урегулировании украинского конфликта, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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