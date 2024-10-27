Путин прокомментировал разрешение Запада об ударах по РФ

В Кремле надеются, что на Западе услышали предостережения Москвы о последствиях разрешения Киеву наносить удары вглубь РФ. Об этом российский президент Владимир Путин заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину. Соответствующее видео опубликовано в его Telegram-канале.

Глава государства также заметил, что ВСУ не могут применять дальнобойное оружие без помощи Запада в космической разведке и целеуказании.