В Москве горит дом 1936 года постройки

Строение 1936 года постройки. Дом предназначался для профессоров Тимирязевской Академии. В настоящее время наблюдается открытое горение с двух сторон квартиры — комнаты сильно захламлены.

Как говорят очевидцы, здание имеет деревянные перекрытия. Людей эвакуировали — во дворе установили палатку для их обогрева. По предварительным данным, погибла кошка, среди людей пострадавших нет.

Ранее в Москве произошел пожар в гостинице Holiday Taganskyна, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

