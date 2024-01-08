В Москве горит дом 1936 года постройки

В Москве в Красностуденческом проезде произошел пожар в пятиэтажном жилом доме, сообщает Telegram-канал Mash.

СМИ: При пожаре в московской высотке погиб человек

Строение 1936 года постройки. Дом предназначался для профессоров Тимирязевской Академии. В настоящее время наблюдается открытое горение с двух сторон квартиры — комнаты сильно захламлены.

Как говорят очевидцы, здание имеет деревянные перекрытия. Людей эвакуировали — во дворе установили палатку для их обогрева. По предварительным данным, погибла кошка, среди людей пострадавших нет.

Ранее в Москве произошел пожар в гостинице Holiday Taganskyна, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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