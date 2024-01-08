В Москве горит дом 1936 года постройки
В Москве в Красностуденческом проезде произошел пожар в пятиэтажном жилом доме, сообщает Telegram-канал Mash.
Строение 1936 года постройки. Дом предназначался для профессоров Тимирязевской Академии. В настоящее время наблюдается открытое горение с двух сторон квартиры — комнаты сильно захламлены.
Как говорят очевидцы, здание имеет деревянные перекрытия. Людей эвакуировали — во дворе установили палатку для их обогрева. По предварительным данным, погибла кошка, среди людей пострадавших нет.
Ранее в Москве произошел пожар в гостинице Holiday Taganskyна, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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