В Москве эвакуируют ТЦ «Гагаринский»

Эвакуация проводится в столичном торговом центре «Гагаринский», сообщают очевидцы.

В Ростове-на-Дону произошла стрельба в торговом центре

По их словам, покупателей по громкой связи просят немедленно покинуть здание из-за задымления.

По информации СМИ, произошло возгорание электросамоката на подземном паркинге. Подразделения МЧС находятся на месте. Отмечается, что пожар удалось потушить, никто не пострадал.

Ранее сообщалось о гибели одного человека в результате обрушения моста в городе Луга Ленинградской области. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Горшкова
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