В Москве эвакуируют ТЦ «Гагаринский»
29 июля 202317:55
Эвакуация проводится в столичном торговом центре «Гагаринский», сообщают очевидцы.
По их словам, покупателей по громкой связи просят немедленно покинуть здание из-за задымления.
По информации СМИ, произошло возгорание электросамоката на подземном паркинге. Подразделения МЧС находятся на месте. Отмечается, что пожар удалось потушить, никто не пострадал.
Ранее сообщалось о гибели одного человека в результате обрушения моста в городе Луга Ленинградской области. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru