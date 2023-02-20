В Ростове-на-Дону произошла стрельба в торговом центре

В торговом центре в Ростове-на-Дону неизвестный открыл стрельбу из травматического оружия, два человека получили ранения, сообщает ТАСС.

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Травмированы двое мужчин – 1980-го и 2003-го года рождения. По данному факту проводится проверка. Инициировано уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство».

Правоохранительные органы ведут поиски стрелявшего.

В последний раз стрельба в Ростове-на-Дону произошла в начале февраля. Злоумышленник успел скрыться к моменту прибытия полицейских.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СтрельбаРостов-на-Дону
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