В Ростове-на-Дону произошла стрельба в торговом центре
В торговом центре в Ростове-на-Дону неизвестный открыл стрельбу из травматического оружия, два человека получили ранения, сообщает ТАСС.
Травмированы двое мужчин – 1980-го и 2003-го года рождения. По данному факту проводится проверка. Инициировано уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство».
Правоохранительные органы ведут поиски стрелявшего.
В последний раз стрельба в Ростове-на-Дону произошла в начале февраля. Злоумышленник успел скрыться к моменту прибытия полицейских.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,2 млн+14 233 / сут.
Умерли
396 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+9 316 / сут.
- СМИ: новые американские санкции против России затронут энергосектор и ВПК
- В Ростове-на-Дону произошла стрельба в торговом центре
- Эксперты раскрыли секреты сохранения полезных свойств картофеля при готовке
- В Совфеде регионы призвали к профилактике подросткового алкоголизма
- МИнобороны РФ: Киев готовится к ядерной провокации с помощью Европы
- В результате обстрелов ВСУ населенных пунктов Белгородской области погибла девушка
- СМИ: Байден потребовал от Зеленского срочных побед
- Общественники Абхазии высказались против вступления в состав России
- Бастрыкин подтвердил причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту
- Минобороны РФ опровергает увольнение офицеров ДНР и ЛНР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru