В Москве экс-кандидатку в депутаты задержали с закладкой кокаина

В Москве задержали бывшую кандидатку в депутаты Марию Томенюк и ее подругу при попытке заложить сверток с кокаином, сообщает телеграм-канал Mash.

У берегов Сицилии нашли две тонны кокаина

Полицейские заметили на Таганке двух женщин, которые сидели во дворе одного из домов на улице Земляной Вал и пытались зарыть пакетик в землю.

В общей сложности было изъято 20 свертков общим весом более 72 грамм кокаина.

Томенюк избиралась в Совет депутатов муниципального округа Бескудниковский, а в 2022 году - в Совет депутатов Печатников. Оба раза она проиграла выборы. Она уже имеет судимость по 228 статье.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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