В Москве экс-кандидатку в депутаты задержали с закладкой кокаина
В Москве задержали бывшую кандидатку в депутаты Марию Томенюк и ее подругу при попытке заложить сверток с кокаином, сообщает телеграм-канал Mash.
Полицейские заметили на Таганке двух женщин, которые сидели во дворе одного из домов на улице Земляной Вал и пытались зарыть пакетик в землю.
В общей сложности было изъято 20 свертков общим весом более 72 грамм кокаина.
Томенюк избиралась в Совет депутатов муниципального округа Бескудниковский, а в 2022 году - в Совет депутатов Печатников. Оба раза она проиграла выборы. Она уже имеет судимость по 228 статье.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru