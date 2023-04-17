В Москве экс-кандидатку в депутаты задержали с закладкой кокаина

Полицейские заметили на Таганке двух женщин, которые сидели во дворе одного из домов на улице Земляной Вал и пытались зарыть пакетик в землю.

В общей сложности было изъято 20 свертков общим весом более 72 грамм кокаина.

Томенюк избиралась в Совет депутатов муниципального округа Бескудниковский, а в 2022 году - в Совет депутатов Печатников. Оба раза она проиграла выборы. Она уже имеет судимость по 228 статье.

