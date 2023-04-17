У берегов Сицилии нашли две тонны кокаина

Общая стоимость товара оценивается специалистами в 400 миллионов евро. Такой крупный груз стал одним из рекордных по перехвату в Италии, сообщает агентство.

Большое количество плавучих пакетов были скреплены сетью и освещены световым сигнальным устройством. Их обнаружили морские подразделения Фингвардии.

В общей сложности были изъяты 1600 пакетов с наркотиком, упакованных в 70 более крупных контейнеров.