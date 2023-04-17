У берегов Сицилии нашли две тонны кокаина
Сотрудники итальянских правоохранительных органов обнаружили партию кокаина общим весом почти две тонны, дрейфовавшую в море близ Сицилии. Об этом сообщает РИА Новости.
Общая стоимость товара оценивается специалистами в 400 миллионов евро. Такой крупный груз стал одним из рекордных по перехвату в Италии, сообщает агентство.
Большое количество плавучих пакетов были скреплены сетью и освещены световым сигнальным устройством. Их обнаружили морские подразделения Фингвардии.
В общей сложности были изъяты 1600 пакетов с наркотиком, упакованных в 70 более крупных контейнеров.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru