У берегов Сицилии нашли две тонны кокаина

Сотрудники итальянских правоохранительных органов обнаружили партию кокаина общим весом почти две тонны, дрейфовавшую в море близ Сицилии. Об этом сообщает РИА Новости.

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Общая стоимость товара оценивается специалистами в 400 миллионов евро. Такой крупный груз стал одним из рекордных по перехвату в Италии, сообщает агентство.

Большое количество плавучих пакетов были скреплены сетью и освещены световым сигнальным устройством. Их обнаружили морские подразделения Фингвардии.

В общей сложности были изъяты 1600 пакетов с наркотиком, упакованных в 70 более крупных контейнеров.

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ФОТО: РИА Новости//Андрей Шапран
ТЕГИ:НаркотикиКонтрабандаИталияКокаин

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