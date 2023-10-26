В Москве два призывника-уроженца Таджикистана сбежали из военкомата

По данным ведомства, мужчины 2004 и 2005 года рождения в 2019 и 2022 году получили гражданство РФ. Впоследствии они были призваны на срочную военную службу. В минувшее воскресенье уроженцы Таджикистана, которые прибыли в сборочный пункт столичного военкомата для отправки к месту прохождения службы, покинули его. Фигуранты скрылись в неизвестном направлении, их разыскивают.

«Возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного по части 1 статьи 328 УК (уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы)», — подчеркнули в Следкоме.

Беглецам может грозить до двух лет заключения, штраф в размере до 200 тысяч рублей или до двух лет принудительных работ.

