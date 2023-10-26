В Москве два призывника-уроженца Таджикистана сбежали из военкомата
Два уроженца Таджикистана, призванных в российскую армию, сбежали из военкомата в Москве. Об этом сообщило столичное управление Следственного комитета.
По данным ведомства, мужчины 2004 и 2005 года рождения в 2019 и 2022 году получили гражданство РФ. Впоследствии они были призваны на срочную военную службу. В минувшее воскресенье уроженцы Таджикистана, которые прибыли в сборочный пункт столичного военкомата для отправки к месту прохождения службы, покинули его. Фигуранты скрылись в неизвестном направлении, их разыскивают.
«Возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного по части 1 статьи 328 УК (уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы)», — подчеркнули в Следкоме.
Беглецам может грозить до двух лет заключения, штраф в размере до 200 тысяч рублей или до двух лет принудительных работ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru