В Москве число смертей от COVID-19 превысило 5 тысяч
В Москве за минувшие сутки число летальных исходов от последствий заражения коронавирусом превысило 5 тысяч.
За минувшие сутки скончались 13 пациентов, сообщает столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом в телеграм-канале.
Отмечается, что у всех умерших была диагностирована пневмония. Общее число жертв коронавируса в столице составило 5 006.
По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 5509 новых случаев коронавируса, из них 696 – в Москве. Общее число заражений в РФ превысило 1,1 млн.
В оперштабе напомнили о необходимости оставаться дома и вызывать врача при симптомах ОРВИ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru