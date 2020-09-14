В Москве число смертей от COVID-19 превысило 5 тысяч

За минувшие сутки скончались 13 пациентов, сообщает столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом в телеграм-канале.

Отмечается, что у всех умерших была диагностирована пневмония. Общее число жертв коронавируса в столице составило 5 006.

По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 5509 новых случаев коронавируса, из них 696 – в Москве. Общее число заражений в РФ превысило 1,1 млн.

В оперштабе напомнили о необходимости оставаться дома и вызывать врача при симптомах ОРВИ.

