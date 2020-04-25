В Москве число новых случаев COVID-19 снизилось до 2,6 тысячи

Ещё 2612 новых случая заражения коронавирусом COVID-19 подтверждены в Москве за минувшие сутки 13:15 субботы, свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции. В Московской области прирост составил 605 случаев.

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Отмечается, что 42% новых заболевших — люди в возрасте 18-45 лет.

Субботние показатели в столичном регионе несколько ниже пятничных. Так, вчера сообщалось о 2957 новых случаях заболевания за сутки в Москве и о 611 в Подмосковье.

В общей сложности в Москве с начала эпидемии выявлено 39509 случаев заражения, в Московской области — 8494.

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ФОТО: РИА Новости//Виталий Белоусов
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