В Москве число новых случаев COVID-19 снизилось до 2,6 тысячи
Ещё 2612 новых случая заражения коронавирусом COVID-19 подтверждены в Москве за минувшие сутки 13:15 субботы, свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции. В Московской области прирост составил 605 случаев.
Отмечается, что 42% новых заболевших — люди в возрасте 18-45 лет.
Субботние показатели в столичном регионе несколько ниже пятничных. Так, вчера сообщалось о 2957 новых случаях заболевания за сутки в Москве и о 611 в Подмосковье.
В общей сложности в Москве с начала эпидемии выявлено 39509 случаев заражения, в Московской области — 8494.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
68 622+5 849 / сут.
Умерли
615+60 / сут.
Выздоровели
5 568+677 / сут.
- Певца Максима Леонидова задержали за прогулку в парке с собакой
- Депутат Госдумы Калашников заразился коронавирусом
- В Белоруссии рассказали, как изменится Конституция страны
- Лукашенко пообещал белорусам новую Конституцию
- В Москве число новых случаев COVID-19 снизилось до 2,6 тысячи
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru