Собянин: Москва не прошла и полпути в борьбе с COVID-19

Мэр Москвы Серегй Собянин считает, что российская столица до сих пор не приблизилась к пику распространения коронавирусной инфекции. В эфире телеканала «Россия 24» он утверждал, что мегаполис не прошел и середины пути в данном направлении.

При этом, по оценке Собянина, действующие в Москве ограничительные меры оптимальны, и ещё ужесточать их не требуется. По оценке градоначальника, большинство горожан ведут себя ответственно.

По его словам, система электронных пропусков наиболее оптимальна и справедлива. За время её введения число граждан, которые ежедневно перемещаются по городу, снизилось на 500 - 800 тысяч.

Мэр также заявил, что российская столица за время введенного режима самоизоляции успела адаптировать медицинскую систему города и граждан к эпидемии.

