Собянин: Москва не прошла и полпути в борьбе с COVID-19
Мэр Москвы Серегй Собянин считает, что российская столица до сих пор не приблизилась к пику распространения коронавирусной инфекции. В эфире телеканала «Россия 24» он утверждал, что мегаполис не прошел и середины пути в данном направлении.
При этом, по оценке Собянина, действующие в Москве ограничительные меры оптимальны, и ещё ужесточать их не требуется. По оценке градоначальника, большинство горожан ведут себя ответственно.
По его словам, система электронных пропусков наиболее оптимальна и справедлива. За время её введения число граждан, которые ежедневно перемещаются по городу, снизилось на 500 - 800 тысяч.
Мэр также заявил, что российская столица за время введенного режима самоизоляции успела адаптировать медицинскую систему города и граждан к эпидемии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru