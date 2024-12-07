В Москве четыре грузовика столкнулись на внешней стороне МКАД
7 декабря 202409:55
Четыре грузовых автомобиля столкнулись в Москве. Об этом сообщили в Департаменте транспорта столицы.
Авария произошла на внешней стороне 2-го километра МКАД. На месте инцидента находятся оперативные службы, обстоятельства ЧП и данные о пострадавших уточняются.
«Движение в районе происшествия затруднено. Выбирайте пути объезда», — подчеркнул Дептранс.
Ранее на Ленинградском проспекте в Москве столкнулись автобус и 15 автомобилей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Москве четыре грузовика столкнулись на внешней стороне МКАД
- Захарова призвала Запад позаботиться о спасении, а не о победе Украины
- В подвале завода в Челябинске обнаружили около 1 кг разлившейся ртути
- Над Белгородской, Астраханской и Воронежской областями сбили четыре дрона ВСУ
- СМИ: В Москве правоохранители провели рейды по ночным клубам
- Под Новосибирском съехал в кювет и опрокинулся автобус с 26 пассажирами
- Глава ЦБ Индии: Решение по созданию валюты БРИКС пока не принято
- Россия нарастила ввоз мандаринов из Китая в 2,4 раза
- Кравцов: ЕГЭ упрощает процесс поступления в вузы абитуриентам из регионов
- СМИ: Байден и Трамп провели телефонный разговор
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru