В Москве четыре грузовика столкнулись на внешней стороне МКАД

Четыре грузовых автомобиля столкнулись в Москве. Об этом сообщили в Департаменте транспорта столицы.

На МКАД столкнулись пять автомобилей

Авария произошла на внешней стороне 2-го километра МКАД. На месте инцидента находятся оперативные службы, обстоятельства ЧП и данные о пострадавших уточняются.

«Движение в районе происшествия затруднено. Выбирайте пути объезда», — подчеркнул Дептранс.

Ранее на Ленинградском проспекте в Москве столкнулись автобус и 15 автомобилей.

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ФОТО: РИА Новости
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