На МКАД столкнулись пять автомобилей
14 сентября 202400:36
Пять автомобилей столкнулись на МКАД. Об этом сообщили в департаменте транспорта Москвы.
Авария произошла на внутренней стороне 10-го километра автодороги. Обстоятельства инцидента и данные о пострадавших уточняются.
«Движение в районе ДТП затруднено на 1,4 км», — предупредили в Дептрансе, рекомендовав выбирать пути объезда.
Ранее в Лефортовском тоннеле в Москве произошло массовое ДТП с участием четырех машин.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru