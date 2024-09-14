На МКАД столкнулись пять автомобилей

Пять автомобилей столкнулись на МКАД. Об этом сообщили в департаменте транспорта Москвы.

Авария произошла на внутренней стороне 10-го километра автодороги. Обстоятельства инцидента и данные о пострадавших уточняются.

«Движение в районе ДТП затруднено на 1,4 км», — предупредили в Дептрансе, рекомендовав выбирать пути объезда.

Ранее в Лефортовском тоннеле в Москве произошло массовое ДТП с участием четырех машин.

