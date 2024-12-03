На севере Москвы столкнулись автобус и 15 автомобилей

Автобус и 15 автомобилей столкнулись на Ленинградском проспекте в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

«Возле дома номер 37... произошло ДТП с участием автобуса и 15 автомашин», — отметил собеседник агентства.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Департамент транспорта Москвы сообщил, что на Ленинградском проспекте произошла массовая авария, ее обстоятельства устанавливаются, движение в сторону центра столицы по дублеру затруднено.

Ранее в Екатеринбурге произошло ДТП с участием автобуса и пяти автомобилей, обошлось без пострадавших, пишет Ura.ru.

