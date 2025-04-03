В Омске школьник с ножом напал на одноклассника

В Омске ученик девятого класса с ножом напал на одноклассника. Об этом сообщает пресс-служба городского УМВД.

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По данным полиции, во время занятий между двумя школьниками произошёл конфликт, в ходе которого один из подростков порезал канцелярским ножом лоб однокласснику.

«Несовершеннолетние ранее на учёте в органах внутренних дел не состояли. В школе запланировано проведение профилактических мероприятий», - добавили в ведомстве.

Ранее школьник, напавший с ножом на одноклассников в Нижнем Новгороде, объяснил свой поступок тем, что его обижали, сообщает RT.

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ФОТО: ТАСС / Евгений Разумный
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