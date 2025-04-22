После драки в московской школе проведут проверку
Департамент образования и науки Москвы создал комиссию для проверки школы №2120 после жестокого избиения ученика, сообщила пресс-служба ведомства.
Ранее СМИ сообщили, что несколько девятиклассников-мигрантов избили восьмиклассника до судорог и потери сознания из-за его внешнего вида. Пострадавшего увезли в реанимацию со сломанной челюстью. После этого директор школы поставила нападавших на внутришкольный учёт и пообещала поговорить с родителями.
«Подобное проявление агрессии совершенно недопустимо, не имеет оправдания и повлечет за собой последствия для виновных в рамках закона», - пообещали в Департаменте, назвав произошедшее жестоким актом насилия.
На ситуацию отреагировала и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. Она отметила в своем Telegram-канале, что будет проведен тщательный анализ ситуации и приняты меры против хулиганов. Она пообещала держать ситуацию на личном контроле.
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