В Москве больше десятка деревьев рухнули из-за сильного ветра

По данным метеобюро Москвы, порывы ветра 15 мая в столице достигали 17 м/сек.

Городские службы работают в режиме повышенной готовности из-за сильного ветра. Об этом говорится в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. Отмечается, что последствия непогоды оперативно устраняют.

Ранее стало известно о блокировки транспорта поваленными деревьями на Живописной и Тимирязевской улицах. Перевозка пассажиров организована компенсационными автобусами.

В соответствии с предупреждением главка МЧС РФ по Москве, в столице до конца суток 15 мая ожидается местами дождь, гроза, град, а также шквалистый ветер с порывами до 15-20 м/с.

