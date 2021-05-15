В Москве больше десятка деревьев рухнули из-за сильного ветра
Более десяти деревьев повалил сильный ветер в разных районах Москвы, сообщает предварительные данные «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Уточнятся, что пострадавших нет.
По данным метеобюро Москвы, порывы ветра 15 мая в столице достигали 17 м/сек.
Городские службы работают в режиме повышенной готовности из-за сильного ветра. Об этом говорится в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. Отмечается, что последствия непогоды оперативно устраняют.
Ранее стало известно о блокировки транспорта поваленными деревьями на Живописной и Тимирязевской улицах. Перевозка пассажиров организована компенсационными автобусами.
В соответствии с предупреждением главка МЧС РФ по Москве, в столице до конца суток 15 мая ожидается местами дождь, гроза, град, а также шквалистый ветер с порывами до 15-20 м/с.
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