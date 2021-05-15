Москвичей предупредили о грозе с градом

Автовладельцам рекомендуют не парковать транспортные средства под деревьями, а во время движения снижать скорость и увеличивать расстояние с впереди идущими автомобилями, не совершать резких маневров.

Пешеходам следует держаться в стороне от рекламных щитов и шатких конструкций. Также спасатели советуют не оставлять маленьких детей без присмотра и не прятаться от непогоды под кронами деревьев.

Ранее метеорологи пообещали москвичам наступление аномальной жары.

Ранее главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова поспешила порадовать через "Радиоточку НСН" москвичей прогнозом летней погоды в столице, начиная с выходных.

«Погода в Москве уже соответствует летней. При этом в столице ожидаются теплые ночи с температурой от 10 до 16 градусов. В выходные в Москве потеплеет до 22-24 градусов. Ну а самым теплым днем будет понедельник, когда воздух прогреется до 26-28 градусов. Примерно такая же температура будет в Подмосковье», - отметила Макарова.

