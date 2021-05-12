В Москве из-за ветра повалены десятки деревьев
Сильный ветер в Москве стал причиной падения десятков деревьев, в результате чего были повреждены несколько автомобилей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Комплекс городского хозяйства.
Отмечается, что были повреждены городские конструкции. Столичные оперативные службы работают над устранением последствий непогоды: распиливают и вывозят поваленные деревья.
Накануне Гидрометцентр объявил о «желтом» уровне погодной опасности в Москве и области 12 мая. Согласно синоптикам, усиление ветра ожидается до вечера среды.
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