В Москве из-за ветра повалены десятки деревьев

Сильный ветер в Москве стал причиной падения десятков деревьев, в результате чего были повреждены несколько автомобилей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Комплекс городского хозяйства.

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Отмечается, что были повреждены городские конструкции. Столичные оперативные службы работают над устранением последствий непогоды: распиливают и вывозят поваленные деревья.

Накануне Гидрометцентр объявил о «желтом» уровне погодной опасности в Москве и области 12 мая. Согласно синоптикам, усиление ветра ожидается до вечера среды.



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Фото: moscow.mchs.ru
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