В Москве внедорожник упал в реку в районе Нагатинской набережной

В районе Нагатинской набережной в Москве внедорожник пробил ограждение и улетел в Москву-реку. Об этом сообщает Telegram-канал «Baza».

Согласно данным источника, ДТП случилось 18 января примерно в 06:00 часов утра. По предварительной информации, во время движения по Нагатинской набережной водитель авто не справился с управлением, после чего машина улетела в воду.

СМИ: Тело водителя обнаружили внутри упавшего в реку Volkswagen в Москве

Известно, что в момент аварии в автомобиле находились пять человек. Все они смогли выбраться на крышу авто и там дождались помощи. Судя по рассказам очевидцев, у всех находившихся в машине людей были признаки сильного алкогольного опьянения. Никто из них серьезно не пострадал.

Отмечается, что на место происшествия прибыли несколько бригад скорой помощи и сотрудники экстренных служб.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Москве автомобиль упал в Москву-реку в районе Лужнецкой набережной.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:Москва-рекаАвтомобильДТПМосква

Горячие новости

Все новости

партнеры