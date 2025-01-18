В Москве внедорожник упал в реку в районе Нагатинской набережной

Известно, что в момент аварии в автомобиле находились пять человек. Все они смогли выбраться на крышу авто и там дождались помощи. Судя по рассказам очевидцев, у всех находившихся в машине людей были признаки сильного алкогольного опьянения. Никто из них серьезно не пострадал.

Отмечается, что на место происшествия прибыли несколько бригад скорой помощи и сотрудники экстренных служб.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Москве автомобиль упал в Москву-реку в районе Лужнецкой набережной.