В Москве внедорожник упал в реку в районе Нагатинской набережной
В районе Нагатинской набережной в Москве внедорожник пробил ограждение и улетел в Москву-реку. Об этом сообщает Telegram-канал «Baza».
Согласно данным источника, ДТП случилось 18 января примерно в 06:00 часов утра. По предварительной информации, во время движения по Нагатинской набережной водитель авто не справился с управлением, после чего машина улетела в воду.
Известно, что в момент аварии в автомобиле находились пять человек. Все они смогли выбраться на крышу авто и там дождались помощи. Судя по рассказам очевидцев, у всех находившихся в машине людей были признаки сильного алкогольного опьянения. Никто из них серьезно не пострадал.
Отмечается, что на место происшествия прибыли несколько бригад скорой помощи и сотрудники экстренных служб.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Москве автомобиль упал в Москву-реку в районе Лужнецкой набережной.
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