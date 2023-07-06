В Москве арестовали Пашу Техника

В Москве арестовали рэпера Павла Ивлева, известного под псевдонимом Паша Техник. Предположительно, музыкант задержан за татуировки, на которых изображена свастика.

В Мариуполе нашли тело женщины с вырезанной свастикой

Жена Паши Техника Карина напомнила в своих социальных сетях, что в России запрещена пропаганда нацистской символики.

«Будьте готовы к тому, что к вам придут домой, вручат конвертик и вызовут в полицию, там дальше арест и судебное заседание», - написала Карина в своих соцсетях.

Ранее бывший лидер Pink Floyd Роджер Уотерс ответил на подозрение в восхвалении нацизма, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот / youtube.com
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