В Москве арестовали Пашу Техника

Жена Паши Техника Карина напомнила в своих социальных сетях, что в России запрещена пропаганда нацистской символики.

«Будьте готовы к тому, что к вам придут домой, вручат конвертик и вызовут в полицию, там дальше арест и судебное заседание», - написала Карина в своих соцсетях.

Ранее бывший лидер Pink Floyd Роджер Уотерс ответил на подозрение в восхвалении нацизма, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

