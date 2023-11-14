В Москве арестовали обвиняемых в подготовке поджога в воинской части

Молодые люди проникли на территорию одной из частей Дмитровского городского округа Московской области, сначала чтобы оценить обстановку, а через два дня пришли для поджога, однако были задержаны.

Ранее ФСБ сообщила о пресечении попытки совершения теракта в Челябинске. Служба утверждает, что местный житель пытался поджечь одно из административных зданий в городе.

