В Москве арестовали обвиняемых в подготовке поджога в воинской части

Мещанский суд Москвы арестовал двоих обвиняемых в подготовке диверсии в подмосковной военной части. Матвею Мельникову и Юрию Михееву предъявлено обвинение по пункту 2 части 2 статьи 281 УК РФ (Диверсия), максимальное наказание по которой составляет до 20 лет лишения свободы, сообщили РИА Новости в суде.

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Молодые люди проникли на территорию одной из частей Дмитровского городского округа Московской области, сначала чтобы оценить обстановку, а через два дня пришли для поджога, однако были задержаны.

Ранее ФСБ сообщила о пресечении попытки совершения теракта в Челябинске. Служба утверждает, что местный житель пытался поджечь одно из административных зданий в городе.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:ДиверсияМосковская Область

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