В Москве арестовали обвиняемых в подготовке поджога в воинской части
Мещанский суд Москвы арестовал двоих обвиняемых в подготовке диверсии в подмосковной военной части. Матвею Мельникову и Юрию Михееву предъявлено обвинение по пункту 2 части 2 статьи 281 УК РФ (Диверсия), максимальное наказание по которой составляет до 20 лет лишения свободы, сообщили РИА Новости в суде.
Молодые люди проникли на территорию одной из частей Дмитровского городского округа Московской области, сначала чтобы оценить обстановку, а через два дня пришли для поджога, однако были задержаны.
Ранее ФСБ сообщила о пресечении попытки совершения теракта в Челябинске. Служба утверждает, что местный житель пытался поджечь одно из административных зданий в городе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru