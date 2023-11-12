СМИ: поезд Москва — Симферополь остановили из-за угрозы взрыва

В пассажирском поезде сообщением Москва — Симферополь искали взрывчатку, пишет Telegram-канал Shot.

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По информации издания, состав остановили на станции Мичуринск-Воронежский Тамбовской области. Несколько сотен пассажиров вывели на перрон. На место прибыли сотрудники полиции и кинологи.

Telegram-канал Mash утверждает, что поезд угрожал взорвать пьяный дебошир. Мужчину задержали, взрывного устройства при нем не было. Поезд продолжил движение.

В Иркутской области три человека погибли в результате столкновения пассажирского поезда с грузовиком, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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