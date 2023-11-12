СМИ: поезд Москва — Симферополь остановили из-за угрозы взрыва
В пассажирском поезде сообщением Москва — Симферополь искали взрывчатку, пишет Telegram-канал Shot.
По информации издания, состав остановили на станции Мичуринск-Воронежский Тамбовской области. Несколько сотен пассажиров вывели на перрон. На место прибыли сотрудники полиции и кинологи.
Telegram-канал Mash утверждает, что поезд угрожал взорвать пьяный дебошир. Мужчину задержали, взрывного устройства при нем не было. Поезд продолжил движение.
В Иркутской области три человека погибли в результате столкновения пассажирского поезда с грузовиком, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru