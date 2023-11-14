В Челябинске задержали готовившего теракт сторонника украинских националистов

Правоохранители предотвратили теракт в Челябинске, задержан сторонник украинских националистов. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.

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По данным ведомства, злоумышленник планировал совершить теракт на одном из административных объектов города, применив самодельные зажигательные гранаты.

Против фигуранта возбуждено дело о покушении на теракт. Злоумышленника поместили в СИЗО. Согласно решению Центрального райсуда, он арестован на два месяца, пишет Ura.ru.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Донецкой Народной Республике украинца, который намеревался вывести из строя объекты промышленности, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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