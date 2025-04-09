В Москве арестовали бывшего чиновника Росморречфлота за взятку в 8,5 млн рублей
Сотрудники ФСБ задержали бывшего замначальника управления транспортной безопасности Росморречфлота за получение взятки в виде двух объектов недвижимости в Москве. Общая сумма взятки оценивается в более 8,5 млн рублей, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС). Экс-чиновник заключен под стражу.
Как утверждает ЦОС, в период с 2014 по 2022 год сотрудник Росморречфлота брал взятки от владельца коммерческой структуры в виде денежных средств и недвижимого имущества в особо крупном размере в обмен на общее покровительство и попустительство при утверждении результатов оценок уязвимости и планов обеспечения транспортной безопасности, выполняемых предпринимателями.
Западным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело о получении взятки.
Ранее бывшего первого зампредседателя правительства Коми Антона Виноградова арестовали в Москве по делу о крупной взятке.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru