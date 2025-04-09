В Москве арестовали бывшего чиновника Росморречфлота за взятку в 8,5 млн рублей

Как утверждает ЦОС, в период с 2014 по 2022 год сотрудник Росморречфлота брал взятки от владельца коммерческой структуры в виде денежных средств и недвижимого имущества в особо крупном размере в обмен на общее покровительство и попустительство при утверждении результатов оценок уязвимости и планов обеспечения транспортной безопасности, выполняемых предпринимателями.

Западным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело о получении взятки.

Ранее бывшего первого зампредседателя правительства Коми Антона Виноградова арестовали в Москве по делу о крупной взятке.



