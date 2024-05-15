В Москве арестовали блогера, оскорблявшего пожилых женщин

В Москве арестовали на 15 суток блогера, который оскорблял пожилых женщин на видео. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале.

Мужчине 37 лет, он дважды уже был судим. Блогер снимал видеоконтент оскорбительного содержания для раскрутки «блогерства».