В Москве арестовали блогера, оскорблявшего пожилых женщин
15 мая 202418:55
В Москве арестовали на 15 суток блогера, который оскорблял пожилых женщин на видео. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале.
Мужчине 37 лет, он дважды уже был судим. Блогер снимал видеоконтент оскорбительного содержания для раскрутки «блогерства».
В отношении него был составлен административный протокол. Блогера признали виновным в совершении мелкого хулиганства, написала Волк.
В Москве ранее арестовали блогера, оскорбившего участников СВО.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru