Суд отклонил очередной иск о компенсации за «голую вечеринку» Ивлеевой
Лефортовский суд Москвы отклонил очередной иск о компенсации за прошедшую в клубе «Мутабор» «голую вечеринку» блогера Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщает РИА Новости.
Иск был подан адвокатом Ольгой Лукмановой. По решению суда, ей было отказано в удовлетворении исковых требований.
Отмечается, что это был уже четвёртый отклонённый иск о компенсации за «голую вечеринку» Ивлеевой. Ранее в удовлетворении исковых требований было отказано адвокату Александру Трещеву, православному активисту Юрию Рябцеву и активистке Александре Пак.
Ранее Таганский суд Москвы отказался рассматривать иск к блогеру Анастасии Ивлеевой по поводу «голой» вечеринки, так как заявление подавало лицо, у которого нет права выступать в защиту других граждан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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