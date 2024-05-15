Суд отклонил очередной иск о компенсации за «голую вечеринку» Ивлеевой

Лефортовский суд Москвы отклонил очередной иск о компенсации за прошедшую в клубе «Мутабор» «голую вечеринку» блогера Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщает РИА Новости.

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Иск был подан адвокатом Ольгой Лукмановой. По решению суда, ей было отказано в удовлетворении исковых требований.

Отмечается, что это был уже четвёртый отклонённый иск о компенсации за «голую вечеринку» Ивлеевой. Ранее в удовлетворении исковых требований было отказано адвокату Александру Трещеву, православному активисту Юрию Рябцеву и активистке Александре Пак.

Ранее Таганский суд Москвы отказался рассматривать иск к блогеру Анастасии Ивлеевой по поводу «голой» вечеринки, так как заявление подавало лицо, у которого нет права выступать в защиту других граждан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Соцсети Насти Ивлеевой
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