В Москве арестовали блогера, оскорбившего участников СВО
Блогера, допустившего высказывания с оскорблениями в адрес участников специальной военной операции, арестовали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления Следственного комитета.
Ранее столичный главк СК возбудил уголовное дело в отношении 36-летнего уроженца Таганрога Ростовской области Александра Соколовского. В своем блоге мужчина допустил оскорбления и угрозы в адрес участников СВО, позже он принес извинения. Тем не менее, блогеру предъявили обвинение по статье о возбуждении ненависти или вражды, а равно унижении человеческого достоинства.
«По ходатайству следователей... блогеру избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — указали в ведомстве.
Как уточнили в Мосгорсуде, столичный Зеленоградский суд арестовал мужчину до 13 июля.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru