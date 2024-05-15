В Москве арестовали блогера, оскорбившего участников СВО

Ранее столичный главк СК возбудил уголовное дело в отношении 36-летнего уроженца Таганрога Ростовской области Александра Соколовского. В своем блоге мужчина допустил оскорбления и угрозы в адрес участников СВО, позже он принес извинения. Тем не менее, блогеру предъявили обвинение по статье о возбуждении ненависти или вражды, а равно унижении человеческого достоинства.

«По ходатайству следователей... блогеру избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — указали в ведомстве.

Как уточнили в Мосгорсуде, столичный Зеленоградский суд арестовал мужчину до 13 июля.

