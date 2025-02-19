В Москве аферисты под видом модельных агентств обманули более ста человек
Мошенники под предлогом заключения контрактов с модельным агентством обманули более 100 человек, похитив у них свыше 10 миллионов рублей. Об этом сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
В Москве задержаны двое подозреваемых.
По версии следствия, аферисты разместили на интернет-сайтах объявления с предложением о трудоустройстве в модельное агентство. Претендентов приглашали на собеседование и сулили им высокооплачиваемую работу. Для заключения трудового договора в агентстве якобы необходимо было воспользоваться обязательной платной услугой по созданию портфолио. После получения денег сообщники свои обязательства не выполняли и уклонялись от дальнейших контактов.
Задержанными подозреваемыми стали 22-летняя девушка из Подмосковья и 30-летний приезжий из Красноярска. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде.
Юрист Сергей Хаустов в пресс-центре НСН заявил ранее, что банки являются ключевыми бенефициарами всей системы преступных действий телефонных мошенников в РФ. Он отметил, что его выводы основываются на конкретных судебных актах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru