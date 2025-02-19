В Москве аферисты под видом модельных агентств обманули более ста человек

По версии следствия, аферисты разместили на интернет-сайтах объявления с предложением о трудоустройстве в модельное агентство. Претендентов приглашали на собеседование и сулили им высокооплачиваемую работу. Для заключения трудового договора в агентстве якобы необходимо было воспользоваться обязательной платной услугой по созданию портфолио. После получения денег сообщники свои обязательства не выполняли и уклонялись от дальнейших контактов.

Задержанными подозреваемыми стали 22-летняя девушка из Подмосковья и 30-летний приезжий из Красноярска. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде.

Юрист Сергей Хаустов в пресс-центре НСН заявил ранее, что банки являются ключевыми бенефициарами всей системы преступных действий телефонных мошенников в РФ. Он отметил, что его выводы основываются на конкретных судебных актах.

