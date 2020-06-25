В Москве 885 новых случаев заражения COVID-19
За минувшие сутки в российской столице подтвердились ещё 885 случаев заражения COVID-19, свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Показатель несколько выше, чем к утру среды, 24 июня, но также находится на уровне первой декады апреля.
Общее число заболевших в Москве с начала эпидемии достигло 217,7 тысячи человек. Выздоровели уже более 142 тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией, 926 из них — за прошедшие сутки, передаёт RT со ссылкой на вице-мэра столицы Анастасию Ракову.
На этой неделе в Москве объявлены новые послабления режима ограничений, введённого в разгар борьбы с коронавирусом. В частности, в городе открылись рестораны и кафе, фитнес-центры, были сняты ограничения на работу библиотек и детских садов, был отменён запрет на использование лавочек и уличных тренажёров.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru