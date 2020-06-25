В Москве 885 новых случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки в российской столице подтвердились ещё 885 случаев заражения COVID-19, свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Показатель несколько выше, чем к утру среды, 24 июня, но также находится на уровне первой декады апреля.

Общее число заболевших в Москве с начала эпидемии достигло 217,7 тысячи человек. Выздоровели уже более 142 тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией, 926 из них — за прошедшие сутки, передаёт RT со ссылкой на вице-мэра столицы Анастасию Ракову.