В Москве 17 человек будут судить за организацию и проведение азартных игр

По данным ведомства, двое фигурантов выступили организаторами: они сняли квартиру в переулке Красина и оборудовали ее для проведения азартных игр. Остальные участники группы выполняли роли администраторов и операторов — принимали ставки на спортивные события, заключали пари и рассчитывали выигрыши и проигрыши.

Вся деятельность велась без необходимой лицензии. Прокуратура Москвы уже утвердила обвинительное заключение, а дело направлено в суд. Обвинение предъявлено по части 3 статьи 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр).

Ранее в Госдуме призвали наказывать за вовлечение детей в азартные игры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

