Собянин: Никаких ограничений на въезд и выезд из Москвы нет
24 июня 202313:39
Мэр Москвы Сергей Собянин опроверг сообщения о запрете на въезд и выезд из Москвы. Его заявление опубликовано в официальном Telegram-канале.
«Информация не соответствует действительности. В связи с усилением мер по проведению проверочных мероприятий могут возникать затруднения с движением транспорта. Никаких ограничений на въезд и выезд из города нет», - говорится в сообщении.
Градоначальник призвал жителей столицы доверять только официальным источникам информации. Он также добавил, что сила граждан - в единстве и консолидации.
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак в свою очередь уверен, что мятеж будет подавлен, и у властей есть все необходимые для этого инструменты. Заявление политика передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru