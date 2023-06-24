Собянин: Никаких ограничений на въезд и выезд из Москвы нет

«Информация не соответствует действительности. В связи с усилением мер по проведению проверочных мероприятий могут возникать затруднения с движением транспорта. Никаких ограничений на въезд и выезд из города нет», - говорится в сообщении.

Градоначальник призвал жителей столицы доверять только официальным источникам информации. Он также добавил, что сила граждан - в единстве и консолидации.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак в свою очередь уверен, что мятеж будет подавлен, и у властей есть все необходимые для этого инструменты. Заявление политика передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».