В московском военкомате объявили экстренную эвакуацию
В военкомате Даниловского района Москвы объявили экстренную эвакуацию. Об этом NEWS.RU сообщил представитель комиссариата.
«Я не знаю, заминировали военкомат или нет, но у нас сейчас идет эвакуация», — объяснил собеседник издания, отмечая, что сейчас руководство ждет прибытия кинологов.
Из-за участившихся нападений в ряде российских городов усилили охрану военкоматов. Так, ФСБ задержала мужчину, планировавшего поджечь военный комиссариат в Махачкале по требованию СБУ, а до этого сотрудники службы безопасности задержали сторонника запрещенной в России террористической организации «Артподготовка» по подозрению в поджоге военкомата в Красноярске.
Как ранее сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН», частичная мобилизация в Москве завершилась, а повестки, разосланные в ее процессе по месту жительства призываемых и предприятиям, прекращают свое действие.
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