В московском военкомате объявили экстренную эвакуацию

Из-за участившихся нападений в ряде российских городов усилили охрану военкоматов. Так, ФСБ задержала мужчину, планировавшего поджечь военный комиссариат в Махачкале по требованию СБУ, а до этого сотрудники службы безопасности задержали сторонника запрещенной в России террористической организации «Артподготовка» по подозрению в поджоге военкомата в Красноярске.

Как ранее сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН», частичная мобилизация в Москве завершилась, а повестки, разосланные в ее процессе по месту жительства призываемых и предприятиям, прекращают свое действие.



