В Московском регионе руководителей медклиники задержали за выдачу фиктивных справок украинцам

ФСБ задержала руководителей и сотрудников частной медицинской клиники, которые организовали незаконную миграцию граждан Украины в столичном регионе. Об этом сообщили в управлении ведомства по Москве и Московской области.

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По данным спецслужбы, задержанные организовали незаконное изготовление и выдачу фиктивных справок-приглашений украинцам с несуществующими диагнозами для обследований в медучреждении Подмосковья. При этом на самом деле граждане соседней страны не имели заболеваний и не нуждались в лечении.

«На основании полученных фиктивных справок-приглашений более 150 иностранцев незаконно прибыли на территорию Российской Федерации и встали на миграционный учет в Московском регионе», — приводит сообщение ФСБ «Интерфакс».

Против задержанных возбудили уголовное дело об организации незаконной миграции. Число подозреваемых не уточняется.

Ранее ФСБ задержала в Симферополе украинского агента, подорвавшего железную дорогу, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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