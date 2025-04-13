Два футболиста столкнулись в матче Первой лиги и потеряли сознание
Вратарь саратовского «Сокола» Никита Карабашев и защитник московской «Родины» Георгий Юдинцев получили травмы после столкновения в матче 28-го тура Первой лиги. Видео эпизода опубликовал Telegram-канал Baza.
На 80-й минуте матча вратарь саратовской команды вышел далеко из ворот, чтобы помешать сопернику выйти один на один. В результате столкновения головами оба игрока потеряли сознание. На поле оперативно прибыли две бригады скорой помощи, после чего пострадавших доставили в больницу.
Матч состоялся 13 апреля в Саратове и завершился победой «Родины» со счетом 2:1. Решающий гол был забит на восьмой минуте добавленного времени.
В феврале два игрока футбольной команды «ПОЗ-Прогресс» Ян Журавлев и Данил Хилобок скоропостижно скончались в Свердловской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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