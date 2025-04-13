Жена Петросяна назвала фейками сообщения об ухудшении здоровья юмориста
Сообщения о том, что юмористу Евгению Петросяну потребовалась экстренная помощь врачей, не соответствуют действительности. Об этом жена Петросяна - Татьяна Брухунова сообщила РБК.
«Все это фейки», — сказала она.
Ранее сообщалось, что Евгению Петросяну срочно потребовалась медицинская помощь из-за высокой температуры, проблем с дыханием и сильного кашля. По данным Shot, врачи диагностировали у артиста легкую форму коронавируса, а также заподозрили острый бронхит. После назначения антибиотиков Петросян отказался от госпитализации и вернулся домой. Однако в разговоре с Shot сам юморист опроверг связь своего состояния с коронавирусом. По его словам, хотя есть небольшие недомогания, «ковид здесь ни при чем».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru